Сергей Юран: «Подвиг? В «Зените» не инопланетяне страшные играют, чтобы подвиги совершать!»
20:24
Главный тренер «Химок» Сергей Юран на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (0:1) в матче финала Кубка России. Встреча прошла в Екатеринбурге.
- Не считаете ли вы этот результат подвигом?
— Никто не совершал подвиг. Подвиг — в полуфинале с «Уралом». Парни молодцы. Мы разбирали и «Урал», и «Зенит». Могли качественно сыграть в атаке. Но я не считаю это подвигом. У меня нет подавленного состояния. Это финал. У парней то же самое. Завтра вернемся и будем готовиться к 1 туру. Подвиг был бы, если бы мы держали в руках кубок — возможно, я бы допустил это. Там же не инопланетяне страшные играют у соперника, чтобы подвиги совершать! (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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