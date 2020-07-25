Сергей Юран: «Подвиг? В «Зените» не инопланетяне страшные играют, чтобы подвиги совершать!»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (0:1) в матче финала Кубка России. Встреча прошла в Екатеринбурге.

- Не считаете ли вы этот результат подвигом?

— Никто не совершал подвиг. Подвиг — в полуфинале с «Уралом». Парни молодцы. Мы разбирали и «Урал», и «Зенит». Могли качественно сыграть в атаке. Но я не считаю это подвигом. У меня нет подавленного состояния. Это финал. У парней то же самое. Завтра вернемся и будем готовиться к 1 туру. Подвиг был бы, если бы мы держали в руках кубок — возможно, я бы допустил это. Там же не инопланетяне страшные играют у соперника, чтобы подвиги совершать! (Гоша Чернов)