Сергей Семак: «Зенит» фаворит на бумаге в матче с «Томью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда готовится к матчу 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Томи».

— В обычном режиме, все готовятся к матчу с «Томью», — приводит слова тренера официальный сайт «Зенита». — Посмотрим по состоянию, у нас есть еще один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре. Матч непростой — это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

— Понятно, что «Зенит» — фаворит матча. Есть ли в этом опасность?

— Мы фавориты на бумаге. Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьезно. Надеемся, сможем сыграть в свою силу и победить. Что касается «Томи», то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру «Зенита» и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо. Готовимся к сложному матчу, но больше всего, естественно, будем отталкиваться от своей игры и состояния наших футболистов.

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