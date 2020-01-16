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Сергей Прядкин: «Многие клубы не согласны с реформой Кубка»

17:53
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Президент РПЛ Сергей Прядкин — о реформировании Олимп-Кубка России. Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ поддержало реформу турнира.

— Многие клубы не согласны с реформой Кубка России, — ответил Прядкин на вопрос корреспондента «СЭ». — Кубок проводит РФС. Федерация открыта для диалога с нами. Изменения турнира еще не окончательные, но «скелет» уже есть. Коллеги из РФС должны более подробнее рассказывать про реформы. Мы разделяем общую цель с руководством — сделать Кубок России более привлекательным. Нужно сделать, чтобы наши команды были заинтересованы в участии в турнире. Большинство членов лиги считают, что мы движемся в правильном направлении. Реформа будет подтверждена на исполкоме. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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