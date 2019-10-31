Сергей Игнашевич: «Торпедо» не думает о Кубке России. Его взять может каждый, кто остался»

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

— Мы очень довольны, что вышли в четвертьфинал. И ребята, и наши болельщики счастливы. Это главный итог сегодняшнего дня. Мы сделали выводы после предыдущей игры в Калининграде в рамках ФНЛ. У «Балтики» было существенное преимущество в Калининграде, мы сделали корректировки, а ребята выполнили план.

— В вашей сетке нет топ-клубов РПЛ. Как думаете, «Торпедо» реально взять Кубок России весной?

— Мы не думаем совершенно об этом. В Кубке России каждый может обыграть каждого. Вы же видели нашу сетку, думаю, сейчас у всех этих команд абсолютно одинаковые шансы на победу в Кубке России. (Александр Рогулев)

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