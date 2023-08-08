Балахнин — о поражении «Ростова» от «Урала»: «Очевидно, что команде нужно усиливаться»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Урала» (0:1).

«Говорить о каком-то провале после трех матчей без побед подряд рано. В Кубке России играет ближайший резерв. Нет повода для паники. «Ростову» в этом сезоне будет тяжелее, чем в прошлом. Но если оценивать старт, то он средненький. Это связано с тем, что у команды нет усиления. Сейчас вводят новых игроков, они пока не так себя проявляют, как бы этого хотелось всем. Очевидно, что команде нужно еще усиливаться», — сказал Балахнин «СЭ».

«Ростов» занимает третье место в группе B Кубка России, набрав 3 очка.