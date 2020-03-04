Семак высказался о конфликте фанатов «Ахмата» и «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал конфликт болельщиков питерского клуба и «Ахмата» в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России. В концовке основного времени матча фанаты грозненцев выбежали на поле и направились к гостевому сектору. В пресс-службе «Ахмата» заявили, что болельщики «Зенита» проявили неуважение к традициям Грозного, оголив торс.

Один из местных журналистов на пресс-конференции задал Семаку вопрос: «Как вы прокомментируете провокации со стороны болельщиков «Зенита»? «Ахмат Арена» славится своими традициями, безопасностью и культурой боления. Болельщики приехали и не соблюдали наши традиции».

— Я вас прекрасно понимаю, — сказал Семак. — Конечно, традиции нужно чтить и уважать. Что касается наших болельщиков, это их привычное состояние. Не все всё правильно поняли. Нужно разговаривать и искать компромисс. Наши болельщики везде ездят на выезды. Понимаю, что здесь их поведение было воспринято таким образом.

Сложно сказать, знали ли они, и многие ли знали о местных традициях. Мы разберемся и пообщаемся с болельщиками. В любом случае любые конфликты нужно решать мирно и всегда уважать друг друга, на мой взгляд. То, что произошло, не нравится ни нам, ни вам, ни болельщикам, никому. Поэтому надо вместе решать эти вопросы.