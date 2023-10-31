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Сегодня, 22:17

Семак выразил недовольство календарем FONBET Кубка России в плей-офф

Георгий Горностаев
корреспондент
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Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему не нравится в новом формате FONBET Кубка России.

Во вторник, 31 октября команда из Санкт-Петербурга победила «Крылья Советов» (1:0), набрала 14 очков в 6 матчах группы C и обеспечила себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места.

— Групповая стадия Кубка заканчивается, новый формат действует уже второй сезон. В целом, как вам такой формат, учитывая, что ходят слухи, что, возможно, сократится групповой этап?

— Лично у меня вопросы есть, мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток, когда ты первый матч 1/4 финала играешь в декабре, а следующий — через три месяца. Я этого понять не могу. Второй вопрос по календарю: зачем назначать матчи на даты еврокубков, если можно было играть в те дни, когда нет Лиги чемпионов? И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме? Расстояния в нашей стране достаточно большие, два матча, особенно два подряд выездных — это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Объяснение есть, просто я не знаю, какое. В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше.

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ в FONBET Кубке России пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи состоятся в период с 12 по 14 марта.

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