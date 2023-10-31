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Сегодня, 22:05

Семак заявил, что выход в плей-офф Пути РПЛ был целью «Зенита»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Тяжелый кубковый матч. Было много борьбы, единоборств, много брака. Но в любом случае хорошо, что мы выиграли, будем готовиться к следующему матчу. Все живы, здоровы. Это тоже очень важно для нас.

— Клаудиньо и Вендел не попали в заявку не по медицинским причинам? Особенно актуален этото вопрос по отношению к Клаудиньо. Они готовы сыграть с «Балтикой» в ближайшем туре РПЛ?

— Надеюсь, что будут готовы. Также надеюсь, что будет готов и Дуглас Сантос. Есть определенные повреждения, определенные проблемы. Надеюсь, завтра все будут работать. По тому составу, который есть — все, кто в порядке, были в заявке, остальные по тем или иным причинам в нем отсутствовали.

— Ренана заменили в перерыве сегодня. Это связано с травмой или с чем-то еще?

— Это связано с желтой карточкой. Игра складывалась для Ренана непросто, он достаточно неаккуратно вступает в единоборства. Была вероятность и риск получить вторую желтую карточку. По такой игре нам не хотелось никак рисковать, поэтому выбрали более простой вариант — заменить его в перерыве.

— Как вы сегодня мотивировали команду на победу, учитывая, что основную задачу «Зенит» решил? Было ли для вас важно занять первое или второе место?

— Здесь главная задача — это выход в плей-офф с первого-второго места. Есть задача второстепенная, конечно, есть определенное преимущество и второй матч, насколько я понимаю, домашний. Есть небольшая разница между первым и вторым местом. Хочется побеждать всегда с точки зрения эмоционального состояния, с точки зрения места в группе. Первое место все равно лучше, чем второе.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. У «Крыльев» 3 очка и последнее место.

Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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