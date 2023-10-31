Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:25

«Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Балтика» дома одержала волевую победу над «Ахматом» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

На гол игрока грозненцев Антона Швеца хозяева ответили результативными ударами Ангело Энрикеса, Тамерлана Мусаева (дубль) и Гедеон Гузина.

«Балтика» набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф Пути РПЛ со второго места. «Ахмат» с 7 очками занял третье место и сыграет в Пути регионов.

Лидер группы «Зенит» набрал 14 очков. «Крылья Советов» завершили турнир на последнем месте группы с 3 очками.

FONBET Кубок России. Группа C
31 окт, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
4:1
Ахмат

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
12
Читайте также
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Семак рассказал, о чем общался с судьей после матча с «Крыльями»
«Зенит» обыграл «Крылья», «Балтика» разгромила «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России
FONBET Кубок России: «Зенит» обыграл «Крылья», «Спартак» — «Краснодар». Расписание матчей 6-го тура групп РПЛ
FONBET Кубок России: итоговое положение в группе C
Семак выразил недовольство календарем FONBET Кубка России в плей-офф
«Балтика» — «Ахмат»: Мусаев вывел хозяев вперед и сделал дубль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак выразил недовольство календарем FONBET Кубка России в плей-офф

FONBET Кубок России: итоговое положение в группе C
Новости
RSS RSS
Все новости