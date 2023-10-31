«Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Балтика» дома одержала волевую победу над «Ахматом» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

На гол игрока грозненцев Антона Швеца хозяева ответили результативными ударами Ангело Энрикеса, Тамерлана Мусаева (дубль) и Гедеон Гузина.

«Балтика» набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф Пути РПЛ со второго места. «Ахмат» с 7 очками занял третье место и сыграет в Пути регионов.

Лидер группы «Зенит» набрал 14 очков. «Крылья Советов» завершили турнир на последнем месте группы с 3 очками.