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Семак — о травмах «Зенита»: «Сложности всегда бывают»

16:54
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала» прокомментировал ситуацию с травмами футболистов.

«Сложности на протяжении всего сезона. И в Лиге чемпионов, и в чемпионате, по 5-6 человек выбывают, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Сложности всегда бывают. Но мы приложим все усилия, чтобы победить».

Трансляция матча «Зенит» — «Арсенал»

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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