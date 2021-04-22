«Счастливый забег длиною в 17 лет». «Крылья Советов» показали радость игроков после выхода в финал Кубка России

«Крылья Советов» в Twitter опубликовали видео реакции футболистов после полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:0, пенальти — 4:1).

«Счастливый забег длиною в 17 лет. Мы снова в финале Кубка России», — говорится в сообщении.

«Крылья» вышли в финал Кубка России впервые с 2004 года. Самарский клуб встретится с «Локомотивом» 12 мая в Нижнем Новгороде.