«Счастливый забег длиною в 17 лет». «Крылья Советов» показали радость игроков после выхода в финал Кубка России
08:10
«Крылья Советов» в Twitter опубликовали видео реакции футболистов после полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:0, пенальти — 4:1).
«Счастливый забег длиною в 17 лет. Мы снова в финале Кубка России», — говорится в сообщении.
«Крылья» вышли в финал Кубка России впервые с 2004 года. Самарский клуб встретится с «Локомотивом» 12 мая в Нижнем Новгороде.
Счастливый забег длиною в 17 лет. Мы снова в финале Кубка России pic.twitter.com/aOhfYrro9F— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) April 22, 2021
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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