Магкеев прокомментировал победу над ЦСКА: «Впереди главный матч в Кубке»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев, вышедший на замену во втором тайме полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА (3:0), в интервью «СЭ» дал оценку игре железнодорожников и рассказал о своем самочувствии.

«Была задача хорошо поработать в центре поля. Мы выигрывали со счетом 2:0, поэтому прежде всего нужно было удержать преимущество и добавить надежности при оборонительных действиях, — рассказал Магкеев о ситуации на поле, сложившейся к моменту его выхода на замену, и своих задачах. — Это получилось сделать, плюс забили третий гол. Так что, думаю, все нормально. Конечно, этой победе все очень рады, выход в финал это здорово, но все-таки главный матч в Кубке впереди. Поэтому нужно двигаться дальше, переключаться сейчас на игры чемпионата. Как чувствую себя физически? Все отлично, нет никаких проблем. Разумеется, готов играть 90 минут, но все решения по составу принимает тренерский штаб. Мое дело работать на тренировках и быть максимально полезным для команды».

12 мая в финале Кубка «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов».

(Александр Бобров)