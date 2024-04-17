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Сегодня, 10:21

Салихова поделилась мнением об идее «Зенита» организовать фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком» в Кубке России

Виктория Кравченко
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об идее «Зенита» организовать фестиваль шашлыка перед ответным матчем с красно-белыми в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В Петербурге «Шашлык-фест»? Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова», — цитирует Салихову Sport24.

Первая игра между командами в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Ответный матч в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля и начнется в 19.30 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-639110-zarema-salikhova-v-peterburge-shashlyk-fest-nadeyus-eto-ne-paskhalka-k-naznacheniyu-cherchesova
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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