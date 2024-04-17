Салихова поделилась мнением об идее «Зенита» организовать фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком» в Кубке России

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об идее «Зенита» организовать фестиваль шашлыка перед ответным матчем с красно-белыми в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В Петербурге «Шашлык-фест»? Надеюсь, это не пасхалка к назначению Черчесова», — цитирует Салихову Sport24.

Первая игра между командами в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Ответный матч в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля и начнется в 19.30 мск.