Орлов — о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Раненый зверь всегда опасен»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чего ждет от ответного полуфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Зенита».

— «Зенит» точно будет сильнее, но если он создаст 10 моментов и ни один не реализует, тогда, может быть, что-то получится и у «Спартака». В конце концов, они же как раненые звери сейчас. А раненый зверь всегда опасен. Поэтому, думаю, игра будет до первого гола они: чем раньше забьет «Зенит», тем скорее все закончится для «Спартака». «Зениту» надо быстро забить, а потом уже увеличивать разницу, — цитирует Орлова «РБ Спорт».