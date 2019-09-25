Руслан Нигматуллин будет болеть за «КАМАЗ» в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь «КАМАЗа» и «Спартака» Руслан Нигматуллин будет болеть за клуб из Набережных Челнов в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. По словам экс-голкипера сборной России, челнинцы ему ближе, потому что в их составе он начинал профессиональную карьеру.

«Сегодня встречаются две мои бывшие команды. «Спартак» приехал в гости к «КАМАЗу». Город давно ждал этого праздника», — написал Нигматуллин в Twitter. На вопрос, за кого он будет болеть, Нигматуллин ответил: «За КАМАЗ буду, как за мою первую команду».

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»