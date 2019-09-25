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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Руслан Нигматуллин будет болеть за «КАМАЗ» в матче со «Спартаком»

18:34

Бывший вратарь «КАМАЗа» и «Спартака» Руслан Нигматуллин будет болеть за клуб из Набережных Челнов в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. По словам экс-голкипера сборной России, челнинцы ему ближе, потому что в их составе он начинал профессиональную карьеру.

«Сегодня встречаются две мои бывшие команды. «Спартак» приехал в гости к «КАМАЗу». Город давно ждал этого праздника», — написал Нигматуллин в Twitter. На вопрос, за кого он будет болеть, Нигматуллин ответил: «За КАМАЗ буду, как за мою первую команду».

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»

Дополнительная информация

https://twitter.com/RusNigmatullin/status/1176836002461179904

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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