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Сегодня, 20:32

Дебютный гол Сарвели принес «Локомотиву» победу над «Рубином» в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
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Владислав Сарвели.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» в гостях обыграл «Рубин» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Гол в составе железнодорожников на 63-й минуте забил Владислав Сарвели. Для форварда он стал дебютным в составе клуба.

«Локомотив» набрал 6 очков и возглавил группу B, «Рубин» с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.

Кубок России. Группа B
08 авг, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Локомотив
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Владислав Сарвели
3
14
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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