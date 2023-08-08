Дебютный гол Сарвели принес «Локомотиву» победу над «Рубином» в FONBET Кубке России

«Локомотив» в гостях обыграл «Рубин» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Гол в составе железнодорожников на 63-й минуте забил Владислав Сарвели. Для форварда он стал дебютным в составе клуба.

«Локомотив» набрал 6 очков и возглавил группу B, «Рубин» с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.