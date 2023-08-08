9 августа, в Москве, «Динамо» примет «Краснодар» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит — в 20.45 по московскому времени.

Онлайн-трансляция «Динамо» — «Краснодар» будет доступна на сайте «СЭ».

Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции — 20.30 по московскому времени. Также игры Кубка России сезона-2023/24 доступны в сервисе Кинопоиск.

Полный календарь и результаты игр «Динамо» в сезоне 2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием всех матчей «Краснодара» также следите на нашем сайте «СЭ».