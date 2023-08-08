«Рубин» — «Локомотив»: судья ошибочно не удалил Ненахова

На 45-й минуте матча 2-го тура группового тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» — «Локомотив» арбитр Владимир Москалев ошибочно не зафиксировал фол Максима Ненахова, не показал ему красную карточку и не удалил с поля.

В том эпизоде Мераби Уридия сыграл в падении в мяч, а футболист гостей ударил его открытыми шипами в правую ногу. Судья вообще не оценил действия Ненахова как нарушение правил и предложил продолжить игру.

ВАР Павел Кукуян не стал вмешиваться в действия Москалева.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции