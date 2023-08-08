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Сегодня, 20:28

«Рубин» — «Локомотив»: судья ошибочно не удалил Ненахова

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Рубин» — «Локомотив»: судья ошибочно не удалил Ненахова.
Фото Скриншот трансляции

На 45-й минуте матча 2-го тура группового тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» — «Локомотив» арбитр Владимир Москалев ошибочно не зафиксировал фол Максима Ненахова, не показал ему красную карточку и не удалил с поля.

В том эпизоде Мераби Уридия сыграл в падении в мяч, а футболист гостей ударил его открытыми шипами в правую ногу. Судья вообще не оценил действия Ненахова как нарушение правил и предложил продолжить игру.

ВАР Павел Кукуян не стал вмешиваться в действия Москалева.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Максим Ненахов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Владимир Москалев
22
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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