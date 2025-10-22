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22 октября 2025, 20:12

«Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в Кубке России и выступит в плей-офф Пути регионов

«Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в Кубке России, казанцы отыгрались с 0:2
Руслан Минаев
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» победил «Ахмат» в домашнем матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти — 4:3).

У казанцев в основное время отличились Егор Тесленко, Руслан Безруков и Дардан Шабанхаджай. У грозненцев голы забили Рифат Жемалетдинов, Георгий Мелкадзе и Усман Ндонг.

«Рубин» уступал со счетом 0:2 в первом тайме.

Казанцы набрали 6 очков и заняли третье место в группе A, грозненцы с 4 очками — на последней строчке.

«Рубин» сыграет в плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России, «Ахмат» завершил выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября 2025, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:3
Ахмат
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Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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