«Алания» обыграла «Уфу» и вышла в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

«Алания» победила «Уфу» (2:0) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Куюка России.

Голы забивали Давид Кобесов и Бартаз Хадарцев. Гости с 76-й минуты играли в меньшинстве после удаления Бояна Йокича.

«Алания» набрала шесть очков, выиграла шестую группу и вышла в 1/8 финала турнира. У «Уфы» два очка и второе место. На третьем месте «Легион-Динамо» — одно очко.

БЕТСИТИ Кубок России

Элитный групповой раунд

«Алания» (Владикавказ) — «Уфа» — 2:0 (0:0)

Голы: Дав.Кобесов, 55 — с пенальти (1:0). Хадарцев, 70 (2:0).

«Алания»: Солдатенко, Багаев, Бутаев, Кочиев, Хабалов (Дм.Кобесов, 82), Магомедов (Гурциев, 82), Хосонов, Цараев (Засеев, 73), Дав.Кобесов (Хубулов, 68), Машуков (Хадарцев, 69), Гиоргобиани.

«Уфа»: Кузнецов, Сухов (Никитин, 64), Журавлев, Плиев (Йокич, 25), Ботака-Иобома, Иванов, Кротов (Саплинов, 74), Алиев, Камилов (Фищенко, 63), Мрзляк, Агаларов (Касинтура, 46).

Предупреждение: Йокич, 45+2.

Удаление: Йокич, 76.

Судья: Чебан (Москва).

27 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.