Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:25

«Ростов» впереди «Локомотива» и «Урала»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ФК «Ростов»

После четырех туров в группе В ни одна команда не гарантировала себе выход в плей-офф, но и шансы на кубковую весну никто не потерял. Лучше всего дела обстоят у «Ростова», которому для продолжения борьбы точно хватит одного очка. Команда Валерия Карпина покинет турнир, если дважды уступит в основное время, а «Рубин» наберет пять или шесть очков.

Две неудачи станут фатальными и для «Локо», но только в том случае, если «Урал» обыграет «Ростов» и поделится очками с «Рубином». Для казанцев погоня за Кубком может закончиться уже 3 октября. Произойдет это в случае поражения от «шмелей» в основное время при условии набора железнодорожниками хотя бы одного очка.

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Ростов

4

2

1

0

1

4-3

8

2. Локомотив

4

2

0

1

1

4-3

7

3. Урал

4

1

1

0

2

3-4

5

4. Рубин

4

1

0

1

2

3-4

4

3 октября. Урал — Рубин, Локомотив — Ростов.
1 ноября. Локомотив — Рубин.
2 ноября. Ростов — Урал.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
1
0
Читайте также
Олигархи КХЛ мечтают забрать у китайцев американского вратаря. Но он не продается
Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Балтика» опережает «Зенит»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка
Осинькин рассказал, что Писарский испытывал давление из-за желания забить
Сергеев заявил, что может покрасить бороду в золотой, если «Зенит» выиграет РПЛ и Кубок России
Семак прокомментировал победу над «Ахматом» в FONBET Кубке России
Ромащенко прокомментировал поражение от «Зенита» в FONBET Кубке России
«Зенит» и «Ахмат» устроили концерт: Питер за 15 минут превратил 0:2 в 3:2, но победил лишь по пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин рассказал, что Писарский испытывал давление из-за желания забить

«Балтика» опережает «Зенит»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка
Новости
RSS RSS
Все новости