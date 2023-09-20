«Ростов» впереди «Локомотива» и «Урала»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка
После четырех туров в группе В ни одна команда не гарантировала себе выход в плей-офф, но и шансы на кубковую весну никто не потерял. Лучше всего дела обстоят у «Ростова», которому для продолжения борьбы точно хватит одного очка. Команда Валерия Карпина покинет турнир, если дважды уступит в основное время, а «Рубин» наберет пять или шесть очков.
Две неудачи станут фатальными и для «Локо», но только в том случае, если «Урал» обыграет «Ростов» и поделится очками с «Рубином». Для казанцев погоня за Кубком может закончиться уже 3 октября. Произойдет это в случае поражения от «шмелей» в основное время при условии набора железнодорожниками хотя бы одного очка.
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Ростов
|
4
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-3
|
8
|
2. Локомотив
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4-3
|
7
|
3. Урал
|
4
|
1
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
5
|
4. Рубин
|
4
|
1
|
0
|
1
|
2
|
3-4
|
4
3 октября. Урал — Рубин, Локомотив — Ростов.
1 ноября. Локомотив — Рубин.
2 ноября. Ростов — Урал.