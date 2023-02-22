«Ростов» — «Урал»: первый пенальти года назначен быстро и правильно

На 4-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» арбитр Евгений Кукуляк быстро и правильно отреагировал на случившееся в штрафной площади хозяев поля.

Там Даниел Мишкич прокинул мяч себе на ход, и тут же произошел контакт мяча с правой рукой Александра Селявы. Рука находилась в неестественном положении — была высоко задрана. Это основание для наказания игрока пенальти — Кукуляк так и поступил, указав на 11-метровую отметку.

Так был назначен первый пенальти в первом официальном матче года между российскими командами.