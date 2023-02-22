Первый замер температуры перед игрой «Локомотив» — «Спартак» показал минус 11 градусов

Журналист Тимур Журавель рассказал о результатах замера температуры на стадионе «РЖД Арена» перед первым матчем 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Первый замер — минус 11 градусов», — приводит «Чемпионат» слова Журавеля.

Согласно регламенту, делегаты матча проводят температурные замеры на поле за 3 часа, 2 часа и 1 час до начала матча. В случае, если температура окажется ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от игры.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» должен состояться сегодня, 22 февраля. Начало запланировано на 20.00 по московскому времени.