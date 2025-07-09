«Динамо» — «Краснодар»: дата и время начала матча Кубка России

«Динамо» примет «Краснодар» во 2-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 13 августа. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе Кубка России на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

13 августа 2025, 20:45. ВТБ Арена (Москва)

Новый сезон Кубка России стартует 29 июля 2025 года и завершится 24 мая 2026-го. В розыгрыше примут участие 104 клуба (16 команд — из РПЛ, 18 команд- из ФНЛ, 16 команда из Второй лиги дивизиона А, 39 команд — из Второй лиги дивизиона Б, 15 — из третьего дивизиона и Медиалиги).