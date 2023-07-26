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Сегодня, 19:15

«Ростов» — «Рубин»: смотреть бесплатно прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

«Ростов» и «Рубин» сыграют кубковый матч 26 июля
Валентина Глазко
Корреспондент
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&amp;quot;Ростов&amp;quot; - &amp;quot;Рубин&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

В среду, 26 июля, «Ростов» примет «Рубин» в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «Ростов Арена», начало — в 20.45 по московскому времени.

Кубок России. Группа B
26 июл, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «Рубин» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Также следить за встречей в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Казанцы вернулись в РПЛ спустя год после вылета. Команда Валерия Карпина завершила сезон на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России.

В последних четырех играх ростовчане обыгрывали команду из Татарстана четырежды (2:1, 5:1, 1:0, 2:0).

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Футбол
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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