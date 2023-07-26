Алдонин — о кредите доверия Ярошику: «Глупо было бы увольнять тренера после нескольких туров»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» победу красно-синих в матче против «Оренбурга» (6:0) в 1-м туре FONBET Кубка России .

«Никто не говорил, что будет просто. Летние сборы были короткими, а коридор из двух туров со «Спартаком» и ЦСКА вряд ли мог сулить большое количество очков, — сказал Алдонин «СЭ». — Неприятно пропускать столько на глазах у своих болельщиков, но это надо пережить. Обидные поражение — часть футбола. Главное, чтобы это не выбило из колеи команду и тренерский штаб».

Также Алдонин поделился мнением насчет того, останется ли у руководства доверие к главному тренеру «Оренбурга» Иржи Ярошику после двух непростых матчей.

«Думаю, у Ярошика, как и у Лички, будет определенный кредит доверия. Глупо было бы увольнять тренера после нескольких туров. Клуб очень избирательно ведет селекцию, поэтому нужно запастись терпением и дать возможность тренерам и игрокам проявить себя. Скоропалительных выводов делать не стоит», — добавил Алдонин.

45-летний Ярошик сменил на посту главного тренера «Оренбурга» чеха Марцела Личку 22 июня.

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».