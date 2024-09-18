«Акрон» обыграл «Факел» в Кубке России

«Акрон» дома обыграл «Факел» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

У хозяев во втором тайме голы забили Владимир Хубулов и Сергей Грибов. Форвард тольяттинцев Артем Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Акрон» набрал 8 очков и поднялся на второе место в группе D, опередив «Рубин» (6 очков). «Факел» проиграл все четыре матча.

2 октября «Акрон» сыграет на выезде с «Зенитом», «Факел» 1-го числа отправится в гости к «Рубину».