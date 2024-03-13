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13 марта, 17:20

«Родина» — «Урал»: Бакаев и Ионов выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Родины» и «Урала» на матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Родина»: Шакеров, Марсиньо, Мещанинов, Кочиев, Тананеев, Фищенко, Дмитриев, Юшин, Турищев, Калмыков, Бакаев.

Запасные: Корякин, Клещенко, Тимошенко, Куликов, Ориньо, Крижан, Чернышев, Сокол, Султонов, Маркитесов, Кузнецов.

«Урал»: Ал. Мамин, Бевеев, Эмерсон, Бегич, Малькевич, Сунгатулин, Итало, Мишкич, Ионов, Ишков, Каштанов.

Запасные: Помазун, Щербицский, Ар. Мамин, Кики, Кулаков, Бочеров, Дмитриев, Сиссе, Аюпов, Бикфалви.

Матч пройдет на «Сапсан-Арене» в Москве и начнется в 18.00 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
13 мар, 18:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:1
Урал

ФК Родина
ФК Урал
1
0
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