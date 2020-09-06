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«Родина» договорилась о проведении кубкового матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»

18:49
&quot;Открытие Арена&quot;. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&quot;Открытие Арена&quot;. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ФК «Родина» достиг договоренности со «Спартаком» о проведении матча группового этапа Бетсити — Кубка России на «Открытие-Арене». Об этом сообщил гендиректор клуба Константин Архипов. Он также отметил, что официально договоренность стороны планируют оформить позже.

«В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник, — сказал Архипов. — Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны».

В одной группе со «Спартаком» и «Родиной» также сыграет «Енисей». Первые матчи этой стадии турнира пройдут 16-17 сентября. «Родина» и «Енисей» принимают своих соперников на стадионах «Янтарь» в Москве и «Центральный» в Красноярске соответственно.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9384543

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




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