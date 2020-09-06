«Родина» договорилась о проведении кубкового матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»

ФК «Родина» достиг договоренности со «Спартаком» о проведении матча группового этапа Бетсити — Кубка России на «Открытие-Арене». Об этом сообщил гендиректор клуба Константин Архипов. Он также отметил, что официально договоренность стороны планируют оформить позже.

«В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник, — сказал Архипов. — Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны».

В одной группе со «Спартаком» и «Родиной» также сыграет «Енисей». Первые матчи этой стадии турнира пройдут 16-17 сентября. «Родина» и «Енисей» принимают своих соперников на стадионах «Янтарь» в Москве и «Центральный» в Красноярске соответственно.