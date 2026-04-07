Дасаев призвал судей к объективности в преддверии матча «Зенит» — «Спартак»: «Вижу, как судят петербуржцев»

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Я не сторонник загадывать и давать прогнозы. Самое главное, чтобы ни ВАР, ни главный судья не испортили эту игру. Нам бы хотелось, чтобы все было объективно. Я просто вижу, как судят «Зенит»: чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было. Хочется видеть чистый футбол», — сказал Дасаев «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в среду, 8 апреля, и начнется в 20.45 (мск).