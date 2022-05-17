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Сегодня, 19:56

«Динамо» не поддерживает кандидатуру певицы Максим для выступления на финале Кубка России

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», «Динамо» не поддерживает кандидатуру певицы Максим для выступления на финале БЕТСИТИ Кубка России.

Клуб предложил РФС, чтобы в случае победы бело-голубых выступила Люся Чеботина (у них есть договоренность, готовы взять на себя расходы).

«Спартак» не против Максим, но только в случае победы красно-белых. В клубе считают, что выступление певицы будет выглядеть абсурдно, если победит «Динамо».

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17.00 (мск).

По данным «СЭ», в РФС поддерживают кандидатуру певицы Максим для выступления на финале Кубка.

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РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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