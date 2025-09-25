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Яковлев: «В матче с «Соколом» Broke Boys максимально сделали все, что смогли»

Сергей Разин
корреспондент

Нападающий Broke Boys Павел Яковлев прокомментировал поражение в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России от «Сокола» (0:2).

«Обидно проигрывать так, как мы проиграли «Соколу». Могли дальше пройти. Мы хотели двигаться вверх, пройти как можно больше стадий в Кубке России. В матче с «Соколом» мы максимально сделали все, что смогли. Тяжело, конечно, играть с такой крепкой командой. Тем более за 12 дней мы провели четыре игры — это непростой график. Кроме того, были потери в составе — травмы и дисквалификации. Цельный состав выставить на игру не получилось. И очень не хватало Ари, который нам помог на предыдущих стадиях, но с «Соколом» сыграть не смог. В целом же считаю выступление в этом Кубке успешным для нас — прошли несколько стадий, сыграли с соперником из первой лиги. А поражение должно сделать нас сильнее — в следующем году попытаемся пройти еще дальше», — приводят слова Яковлева «Известия».

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«Broke Boys» прошли в Пути регионов FONBET Кубка России «Орел» (3:2), курский «Авангард» (2:1), раменский «Леон Сатурн» (2:0) и уступили «Соколу» (0:2).

Источник: Известия
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Павел Яковлев
ФК Broke Boys
ФК Сокол (Саратов)
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