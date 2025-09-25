«Амкал» — «Енисей»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Амкал» и «Енисей» сыграют в Кубке России 25 сентября

«Амкал» и «Енисей» проведут матч в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

25 сентября 2025, 17:00. Зоркий (Красногорск)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Амкал» — «Енисей» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире ведут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 16.55 мск.

«Амкал» на предыдущей стадии обыграл белгородский «Салют» (2:1). «Енисей» начинает свое участие в розыгрыше Кубка вместе с другими командами первой лиги.