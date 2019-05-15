Олимп - Кубок России: расписание и результаты полуфинала

В среду, 15 мая, в Туле и Ростове-на-Дону – ответные полуфинальные матчи. Финал Кубка – 22 мая в Самаре.

ОЛИМП – Кубок России. 1/2 финала. Ответные матчи

"Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:2 (0:2)

Голы: Бикфалви, 1 (0:1). Эль-Кабир, 24 (0:2). Ароян, 58 - в свои ворота (1:2). Мирзов, 67 (2:2).

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир, 24 (вратарь)

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Коне (Аджоев, 74), Беляев, Альварес, Бакаев, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Мирзов, Лесовой.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Араторе (Ильин, 46), Фидлер (Брызгалов, 90+1), Егорычев (Бавин, 78), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Беляев, 23. Горбатенко, 45+4. Араторе, 45+5. Емельянов, 62. Альварес, 90+3.

Удаление: Бикфалви, 34.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Сафьян (все - Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сухой (Люберцы).

15 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Первый матч – 0:1

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Жемалетдинов, 45+2 (0:1). Смолов, 62 (0:2).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Плиев (Щадин, 86), Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Чернов, Ионов (Шомуродов, 62), Глебов, Норманн, Попов, Зайнутдинов (Калачев, 71).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Михалик, 70), Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Крыховяк, Ант.Миранчук, Эдер (Тарасов, 84), Смолов (Кварацхелия, 90+1).

Предупреждения: Зайнутдинов, 7. Кверквелия, 37. Жемалетдинов, 44. Глебов, 76. Плиев, 80.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Казарцев (Санкт-Петербург).

15 мая. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

Первый матч – 2:2

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