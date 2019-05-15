Рагнар Сигурдссон: "Игра с "Локомотивом" – самая важная в сезоне для "Ростова"

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон​ перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП – Кубка России против "Локомотива"​ отметил, что это будет самая важная игра в сезоне. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).

– Игра с "Локомотивом" – самая важная в сезоне для нас, – цитируют "Известия" Сигурдссона. – Ответный матч пройдет на нашей территории, у нас хорошие шансы на победу и выход в финал. Когда мы показываем свой футбол, можем обыграть кого угодно.

"Ростов" – "Локомотив": ОЛИМП – Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.30 (мск)