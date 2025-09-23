ПСК — «Урал»: трансляция матча Кубка России онлайн
ПСК и «Урал» сыграют в Кубке России 23 сентября
ПСК и «Урал» сыграют в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 23 августа. Начало игры на стадионе «Кубань» в станице Динская — в 15.00 мск.
Ключевые события игры ПСК — «Урал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.00 мск.
ПСК на предыдущей стадии обыграл ставропольское «Динамо» (2:1). «Урал» на этом этапе начинает свое участие в Кубке России вместе с другими командами первой лиги.
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