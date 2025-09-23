ПСК и «Урал» сыграют в Кубке России 23 сентября

ПСК и «Урал» сыграют в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 23 августа. Начало игры на стадионе «Кубань» в станице Динская — в 15.00 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

23 сентября 2025, 16:30. Кубань (Динская)

Ключевые события игры ПСК — «Урал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.00 мск.

ПСК на предыдущей стадии обыграл ставропольское «Динамо» (2:1). «Урал» на этом этапе начинает свое участие в Кубке России вместе с другими командами первой лиги.