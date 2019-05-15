"Прицелился и забил". Жемалетдинов - о красивом голе в ворота "Ростова"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов заявил, что постарается забить еще один гол в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". На последней минуте первого тайма форвард отличился, пробив с дальней дистанции под перекладину.

- Мой гол? Прицелился и забил, - сказал Жемалетдинов в эфире канала "Матч Премьер". - Тренирую удары каждый день, бью так. Моя позиция? Больше играю в обороне. Еще один такой гол во втором тайме? Буду стараться.

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился вничью (2:2).

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