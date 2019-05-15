20:30 15 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

"Прицелился и забил". Жемалетдинов - о красивом голе в ворота "Ростова"

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Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов заявил, что постарается забить еще один гол в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". На последней минуте первого тайма форвард отличился, пробив с дальней дистанции под перекладину. 

- Мой гол? Прицелился и забил, - сказал Жемалетдинов в эфире канала "Матч Премьер". - Тренирую удары каждый день, бью так. Моя позиция? Больше играю в обороне. Еще один такой гол во втором тайме? Буду стараться. 

 

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился вничью (2:2).

Ростов - Локомотив

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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