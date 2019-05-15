"Прицелился и забил". Жемалетдинов - о красивом голе в ворота "Ростова"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов заявил, что постарается забить еще один гол в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". На последней минуте первого тайма форвард отличился, пробив с дальней дистанции под перекладину.
- Мой гол? Прицелился и забил, - сказал Жемалетдинов в эфире канала "Матч Премьер". - Тренирую удары каждый день, бью так. Моя позиция? Больше играю в обороне. Еще один такой гол во втором тайме? Буду стараться.
📹 Красивый гол Рифата Жемалетдинова выводит гостей вперед.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 мая 2019 г.
📺 #РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/fJZpAuF6Yf
Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ростовом" завершился вничью (2:2).
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