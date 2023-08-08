Алаев об игре «Спартака» против «Пари НН»: «Я бы поработал над обороной»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал матч «Спартак» — «Пари НН» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые победили со счетом 5:4.

«Как подготовка «Спартака» к матчу? Если вопрос ко мне, то, судя по результату, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне», — цитирует Алаева matchtv.ru

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.