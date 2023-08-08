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Сегодня, 23:15

Юран о поражении от «Спартака»: «Классная игра. Парни — молодцы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Классный матч получился! Не будут говорить, что «Нижний Новгород» автобус ставит. Некоторые журналисты пишут «организованная оборона», а другие «автобус». Честно, классная игра! Первый тайм не удался. Мы забили в первом, были моменты, играли в атаку. Но во втором тайме раскрепостились. В первом чувствовалась зажатость. Это нормально. Играли на выезде с такой командой. Во втором раскрепостились, лучше играли, повели в счете. Но у «Спартака» вышли игроки на замену... Вижу, что команда не опускает руки, проигрывая — идет вперед. Это ценное качество. У нас добротная команда, но будем разбирать ошибки. Всегда хочется большего, внутри есть недосказанность. Как минимум, на ничью мы наиграли. Парни — молодцы!

— Кажется, что команда потеряла концентрацию в конце тайма.

— Во-первых, мы первый раз играли в 20:45, были полусонные. Посмотрю еще раз матч, станет понятно. Во-вторых, «Спартаку» надо отдать должное, квалифицированные исполнители. Сложно сказать, почему до этого была максимальная концентрация, а здесь мы ее потеряли. Во втором тайме мы зашли в штрафную, а со «Спартаком» это чревато.

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.

Сергей Юран
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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