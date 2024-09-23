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Сегодня, 17:50

Президент Медиалиги считает «Амкал» фаворитом матча против «Алании»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Медиалиги Николай Осипов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Амкалом» и «Аланией».

«Мне кажется, что шансы есть как никогда. Если проводить параллель с прошлым годом, где «Химки» играли с 2DROTS, то в тот момент подмосковная команда боролась за победу в ФНЛ и в итоге ее добилась. К тому же, 2DROTS с ранним удалением были неконкурентоспособны в той игре.

Сейчас «Алания» находится в определенном игровом кризисе, у команды новый тренер, который только пришел. «Амкал» оправился от травм, а его игра выглядит целостной. Поэтому шансы как минимум 50 на 50. Но если обращать внимание на то, что «Амкал» играет дома, то шансов у них немного больше. В этом матче я больше ставлю на «Амкал», — сказал Осипов «СЭ».

В четверг, 26 сентября, единственный оставшийся в FONBET Кубке России медиаклуб «Амкал» сыграет с «Аланией» в матче 4-го раунда Пути регионов.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Амкал
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