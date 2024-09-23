Президент Медиалиги раскритиковал Лунева за слова про участие медиаклубов в Кубке России

Президент Медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова голкипера «Динамо» Андрея Лунева, назвавшего «бредом сумасшедшего» участие медийных команд в FONBET Кубке России.

«Дело в том, что люди, которые принимали решение о добавлении команд из медиафутбола в Кубок России, уж точно не из уст господина Лунева должны быть названы сумасшедшими. Потому что руководство РФС в лице Александра Валерьевича Дюкова, Максима Львовича Митрофанова, Александра Александровича Алаева — люди точно поумнее, а я думаю гораздо более умные и куда более дальновидные, чем господин Лунев. И уж от кого, а от него в свой адрес они не заслуживают таких слов, — сказал Осипов «СЭ».

Также президент Медиалиги считает, что Лунев недооценивает внимание молодой аудитории.

«Вторая важная история, которую тоже господин Лунев недооценивает, мало понимает или разбирается, что для него может быть и нормально, потому что он профессиональный футболист и его дело — мячи отбивать, а не внутри общественной повестки находиться, — внимание молодой аудитории, — подчеркнул Осипов. — Той аудитории, которая завтра этого господина Лунева будет кормить, потому что именно эти люди будут зарабатывать деньги для страны, чтобы платить пенсию господину Луневу, эта аудитория сейчас с удовольствием приходит и смотрит за медиафутболом. Поэтому недооценивать молодежь, а я уверен, у него есть свои собственные дети, активную и взрослеющую прослойку нашего общества ни в коем случае нельзя. Эти люди сейчас смотрят медиафутбол гораздо больше, чем футбол профессиональный».

По словам Осипова, нынешняя аудитория медиафутбола в будущем заинтересуется профессиональным футболом.

«Поэтому если мы живем одним днем здесь и сейчас, тогда высказывания господина Лунева понятны. Но мне кажется, что крайне мало найдется людей, кто не задумывается о том, что будет завтра. А завтра эти люди повзрослеют, а не постареют, как аудитория, которая следит за господином Луневым. Тогда эта аудитория придет в профессиональный футбол, и я более чем убежден, вряд ли будет помнить такого вратаря, потому что в их детстве Дима Сычев и Ваня Зириков были лучше, чем Лунев, а в будущем появятся куда более выдающиеся футболисты, чем те, кто называет руководство РФС и огромную массу людей сумасшедшими, только потому что стадионы заполняются на ранних стадиях Кубка России благодаря участию там команд из медиафутбола», — добавил Осипов.

В четверг, 26 сентября, единственный оставшийся в FONBET Кубке России медиаклуб «Амкал» сыграет с «Аланией» в матче 4-го раунда Пути регионов.