«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с удалением Гоцука в матче Кубка России против «Ахмата»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Ахмата» (1:2) в 4-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пари НН» попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с удалением защитника Кирилла Гоцука за лишение полузащитника «Ахмата» Амина Талаля явной возможности забить гол и назначением пенальти на 57-й минуте.

«Пари НН» c одним очком располагается на последней строчке в таблице группы С, «Ахмат» (6 очков) идет третьим, лидирует «Краснодар» (9), ЦСКА (8) — второй.