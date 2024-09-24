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«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с удалением Гоцука в матче Кубка России против «Ахмата»

Константин Белов
Корреспондент
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«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Ахмата» (1:2) в 4-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пари НН» попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с удалением защитника Кирилла Гоцука за лишение полузащитника «Ахмата» Амина Талаля явной возможности забить гол и назначением пенальти на 57-й минуте.

«Пари НН» c одним очком располагается на последней строчке в таблице группы С, «Ахмат» (6 очков) идет третьим, лидирует «Краснодар» (9), ЦСКА (8) — второй.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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