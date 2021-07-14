Призовой фонд БЕТСИТИ Кубка России вырос в два раза

На официальном сайте РФС опубликована информация об изменениях в БЕТСИТИ Кубке России в нынешнем сезоне.

Любительские клубы, которые не смогли принять участие в предыдущем розыгрыше из-за сложной обстановки, вызванной пандемией, возвращаются в турнир. На старт текущего розыгрыша их выйдет три — «СтавАгросоюз» (Ставропольский край), «Ядро» (Санкт-Петербург) и «Ильпар» (Пермский край). Уральцы стартуют сразу с 1/128 финала. При этом слабейшим по классу является клуб из Ставрополья — он представляет четвертый дивизион.

Число участников турнира в этом сезоне достигло 99: 16 из РПЛ, 18 из ФНЛ, 62 из ПФЛ и 3 любительских клуба. Это на девять больше, чем в прошлом году. Несмотря на допуск любителей, основной прирост произошел за счет ПФЛ — плюс восемь клубов.

Как и в прошлом году, розыгрыш стартует со стадии 1/256 финала. Основная часть команд сыграет 14 июля, зона Юг — 18 июля. Новый клуб «Красава» в своем первом официальном матче сыграет с «Металлургом» из Видного.

Представители ФНЛ вступят в борьбу с 1/64 финала, но если годом ранее на этой стадии были задействованы все клубы ФНЛ, то на этот раз «Ротор» как команда, перешедшая в ФНЛ из РПЛ, «Оренбург», «Алания» и «Балтика» как три лучших клуба по итогам прошлого сезона попадают в элитный групповой этап напрямую.

В элитном раунде будет 11 групп вместо 10 в прошлом году. Это связано с тем, что теперь у России в еврокубках на одного представителя меньше. «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» начнут выступления в Кубке с 1/8 финала, остальным 11 представителям РПЛ предстоит пройти проверку соперниками из ФНЛ и ПФЛ/ЛФК. Матчи элитного раунда закроют осеннюю часть турнира, решающие стадии состоятся уже весной 2022 года.

В элитном раунде будет 11 групп вместо 10 в прошлом году. Это связано с тем, что теперь у России в еврокубках на одного представителя меньше. «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» начнут выступления в Кубке с 1/8 финала, остальным 11 представителям РПЛ предстоит пройти проверку соперниками из ФНЛ и ПФЛ/ЛФК. Матчи элитного раунда закроют осеннюю часть турнира, решающие стадии состоятся уже весной 2022 года.

Начиная с 1/8 финала команды распределят на пары, в которых победитель будет определяться по итогам одного матча. Жесткой турнирной сетки снова нет, каждый раунд — новая жеребьевка. На стадии 1/8 финала участники еврокубков будут хозяевами полей. Финальный матч, который обычно проходит среди недели, на этот раз состоится в воскресенье, 29 мая.

В прошлом году призовой фонд БЕТСИТИ Кубка России вырос в 8 раз. В этом году — еще в два раза, с 73,8 до 152,8 миллиона рублей. Теперь, помимо призовых выплат за достижение результатов, клубы смогут претендовать на получение целевых выплат аналогичного размера на развитие детско-юношеского футбола.

Целевые выплаты могут быть направлены на приобретение (использование) мест проведения соревнований, оплату коммунальных и иных услуг спортсооружений, инвентарь, оборудование, экипировку, строительные или ремонтные работы, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское обеспечение или проведения мероприятий по футболу. В случае, если клуб не имеет возможности использовать предусмотренные данным пунктом средства на вышеперечисленные цели, он теряет возможность претендовать на них.

Таким образом, к 20 миллионам рублей за победу в турнире обладатель трофея дополнительно сможет получить еще 20 миллионов на развитие детско-юношеского футбола. Финалист аналогично гарантированно получит пять миллионов рублей, к которым сможет добавить еще пять миллионов целевых выплат. И так далее.

Как и в прошлом году, в Кубке не будет дополнительного времени — даже в финальном матче. При любой ничьей в основное время назначается серия пенальти. Турнир стартует уже сегодня, 14 июля.