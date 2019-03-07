"Повторяется то же самое, что и при Каррере". Кавазашвили - о вылете Спартака из Кубка

Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение красно-белых в ответном матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Урала" (0:1, общий счет 1:2), в результате которого московский клуб прекратил борьбу за трофей.

- Похоже, повторяется то же самое, что и в прошлом сезоне при Каррере, - сказал Кавазашвили. - Жаль, конечно, что "Спартак" вылетел из Кубка, этот турнир был нужен команде, потому что в чемпионате в тройку красно-белые, похоже, не попадут. Не пойму, почему команда идет так тяжело, может, физически перегрузились, или недогрузились. Странный результат, учитывая то, как "Спартак" неплохо выглядел против "Краснодара" в первом после перерыва туре чемпионата. (Иван Торопцев)