В преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Аланией» ЦСКА пообещал, что постарается сделать все для победы.

— Стартуем в Кубке России! — написал клуб. — В этот раз постараемся, чтобы выступление на три фронта продолжилось и дальше.

В трех предыдущих сезонах армейцы заканчивали выступление в турнире как раз на стадии 1/16 финала. Матч «Алания» — ЦСКА состоится 25 сентября в 18.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Стартуем в Кубке России! В этот раз постараемся, чтобы выступление на три фронта продолжилось и дальше ?



?? #АланияЦСКА

? #КубокРоссии

? 18:00 мск

? Спартак (Владикавказ)

? #МатчТВ pic.twitter.com/CNLobOPfJt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 25, 2019

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