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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Постараемся, чтобы выступление на три фронта продолжилось и дальше». ЦСКА — о настрое на матч с «Аланией»

11:20
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В преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Аланией» ЦСКА пообещал, что постарается сделать все для победы.

— Стартуем в Кубке России! — написал клуб. — В этот раз постараемся, чтобы выступление на три фронта продолжилось и дальше.

В трех предыдущих сезонах армейцы заканчивали выступление в турнире как раз на стадии 1/16 финала. Матч «Алания» — ЦСКА состоится 25 сентября в 18.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Алания — ЦСКА

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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