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Сегодня, 07:53

Пономарев : «Арбитры не научились работать с системой ВАР»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (2:2) в первом матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ.

— Пропускать два мяча от такой команды — это слишком шикарно для топ-клуба, даже непозволительно, — цитирует «РБ Спорт» Пономарева. — Да, хорошо, что забили два мяча, игра в целом была неплохой.

— Как вам судейство?

— Мне уже надоело разбирать судейство, арбитры не научились работать с системой ВАР — разбирают эпизоды часто долго и ошибочно. Впрочем, судьи всегда ошибались и будут ошибаться. Помню, мы как-то играли на выезде с киевским «Динамо» и Тофик Бахрамов посчитал, что в наши ворота нужно назначить пенальти. Казус в том, что рукой в нашей штрафной сыграл футболист киевского «Динамо». После матча Тофик сказал, что просто перепутал, кто какие ворота защищает. Всякое бывает, но так долго пыхтеть над ВАР — это отрицательно сказывается на динамике игры, такие действия ее просто тормозят. ЦСКА же показали неплохую игру, владели инициативой в середине поля, «Крылья» же старались после поражения 0:4. Наверное, помогла взбучка от тренеров.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-nashi-arbitry-ne-nauchilis-rabotat-s-sistemoj-var-razbirayut-e-pizody-dolgo-i-oshibochno/
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