Агент Клаудиньо считает, что Кукуляк верно не назначил пенальти на Тюкавине: «Он даже не контролировал мяч»

Агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (1:1, — 4:5 по пенальти).

«Это не был пенальти. Клаудиньо не касался Тюкавина. Он убрал ногу. Я не увидел ничего там.

Тюкавин даже не контролировал мяч. Клаудиньо не выходит на мяч, чтобы выбить его. Тем не менее, он идет в мяч подошвой ноги. Он сгибает ногу, когда теряет контроль над мячом. Думаю, судья принял правильное решение, не назначив пенальти. Не было никакого удара. Если и был, то недостаточный, чтобы упасть», — сказал Гарсия «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).