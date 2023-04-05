Пономарев — о победе в кубковом матче над «Крыльями Советов»: «Повезло армейцам, и слава богу»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу красно-синих над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Несправедлива ли эта победа по отношению к «Крыльям»? Футбол есть футбол, здесь ничего не сделаешь. Атаковали армейцы слабо. Во втором тайме защитников физика уже подводит. Нужно поменьше подключаться в атаку, побольше действовать в обороне, и все наладится.

«Крылья» выглядели более предпочтительными, желания у них больше было, движения больше, физика лучше. Но так бывает, не забили — так получили. Повезло армейцам, и слава богу», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Валерией Яшвили.

Также Пономарев считает, что в серии послематчевых пенальти ситуация для «Крыльев» была бы хуже.

«Армейцы неплохо бьют пенальти. «Крылья» дрогнули бы, а армейцы все бы забили», — сказал Пономарев.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.

ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.