Полузащитник «Крыльев Советов» Иванисеня: «Поражение от ЦСКА сильно расстроило»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Обидно, когда на последних секундах пропускаешь гол, особенно, когда это автогол. По второму тайму у нас было преимущество, было больше моментов. Поражение сильно расстроило. Нужно двигаться дальше. У нас еще будет шанс попасть в финал. Извинился ли Бейл? За такие моменты не извиняются. В футболе бывает все», — сказал Иванисеня «СЭ».

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.

ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.