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Сегодня, 12:27

Игрок «Акрона» Салтыков: «Я пойду обыгрывать в любой лиге»

Алина Савинова
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал, почему не боялся обыгрывать защитников «Спартака» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

«Почему это должно меня смущать? Это обычные люди — две руки, две ноги. Я нападающий, люблю обыгрывать, это одно из моих сильных качеств. Неважно, во второй, первой, премьер-лиге — я все равно пойду обыгрывать, если будет позволять ситуация», — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

18-летний футболист забил победный гол в кубковом матче против «Спартака», который прошел 19 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/blog/nikita-saltykov-futbolist-akrona-biografiya-intervyu-gol-spartaku-za-kakie-kluby-igral/
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